趙怡翔任職國安會時 具雙重國籍
「口譯哥」趙怡翔被爆料，曾以雙重國籍身分，任職國安會祕書長辦公室主任3個月，府院人士表示，趙依規定在任職前就已提出放棄雙重國籍的申請證明，並在1年內完成相關流程，任何人要到府任職得先經過層層銓敘，不可能不按規定來走。
國民黨立委曾銘宗質疑，國安會涉及國安機密，任用還具有外國籍的人，萬一遇到牽涉到加拿大的事項，怎麼知道趙怡翔會優先考量哪國的利益？
趙怡翔國中畢業即赴加拿大，並有雙重國籍，根據外交部資料顯示，趙怡翔是在2016年5月9日提出放棄加拿大國籍申請，520之後，趙進入國安會祕書長吳釗燮辦公室當主任，手續流程在8月11日正式生效，遭質疑帶著雙重國籍任職3個月。
根據「公務人員任用法」和「國籍法」第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任應受國籍限制的公職時，應在就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。
府院人士表示，趙怡翔在任職前就依規定提出放棄雙重國籍的申請證明，也依法在就職之日起1年內，完成相關程序，事實上，任何公職人員在赴任之前，都必須經過層層的銓敘程序，一切合乎規定，才可能正式就任，「誰都跑不掉」。
曾銘宗表示，國安會涉及國安，趙怡翔還是國安會祕書長辦公室主任，更涉及到很多國安機密，假設剛好遇到涉及加拿大的事時，難免令人懷疑趙怡翔心中究竟會優先考量中華民國還是加拿大的國家利益？這樣做雖然合法，但很不適當。
(中國時報)
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