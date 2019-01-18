中油內鬥檯面化 經長看不下去
中油勞工派與董事長派內鬥檯面化！面對中油近期一連串工會與董事長戴謙互槓，經濟部長沈榮津忍不住，今明兩天將約見戴謙，了解爭議。對於媒體掌握高階提名小組開會錄音檔批工會掌控人事一案，目前中油內部盛傳，是戴謙「自導自演」命人洩漏，不過戴昨受訪駁斥，表示跟他無關。
中油工會日前擬發動公投罷免戴謙，正式槓上這位養鴨博士董事長。在當時政院祕書長卓榮泰介入後喊停，但近日戴謙積極接受各媒體大篇幅專訪，為其正面宣導，爭回主戰場意味明顯。
前天不少媒體同時報導，中油「高階人員提名人選審議小組」上，勞工董事擋下戴謙提名3位高階主管，質疑掌控人事權力凌駕董事會，並取得會議上的錄音檔，讓工會更為火大。
有中油工會成員表示，提名審議小組內容屬「業務機密」，將請公司釐清是誰洩漏。至於操控說法，勞工代表只有3席，官派代表5席，怎麼決定人事。
現在中油內部傳出錄音檔洩漏事件是戴「自導自演」，是戴謙透過友好的中油董事會監察人蕭博仁去調閱錄音檔，並將其文字化提供給親資方的媒體。
但對此質疑，戴謙昨出差從印尼返國受訪時予以駁斥：「這種說法太離譜了！」他表示，提名審議會是總經理參加，他從未參與，也不可能去檢查開會誰手機有錄音，否認與他有關。
對於資方與工會的爭議，戴謙說，改革持續、溝通持續。面對部長將約談，他說，長官就是想聽各方說法，他會準備好後去報告。不過，民進黨執政後，由非中油系統的戴謙空降至中油擔任董事長，人事晉升惹議，再添一樁。
(中國時報)
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