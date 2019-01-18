台積電預警 Q1衰退比預期多

2019年01月18日 04:10 中國時報 涂志豪 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

晶圓代工龍頭台積電17日召開法說會，雖然去年第4季獲利符合預期，全年營收、獲利雙創新高，但台積電坦言今年半導體市況不佳，估計2019全年營收只會比2018微幅成長，其中首季營收甚至可能比去年第4季衰退超過2成。但因自由現金流量仍不錯，法人預期，每普通股配發現金股利可望上看9元。

每股現金股利上看9元

台積電法說會昨天由董事長劉德音、總裁魏哲家共同主持。台積電去年第4季每股淨利3.86元、符合市場預期，累計去年全年每股淨利達13.54元，續創年度獲利新高紀錄。展望全年，魏哲家強調今年營收仍可微幅成長，表現優於晶圓代工產業平均值。

台積電去年第4季受惠於手機應用處理器及高效能運算（HPC）晶片等7奈米晶圓出貨放量，單季合併營收季增11.3％達2,897.71億元，較前年同期成長4.4％。平均毛利率達47.7％，營業利益率達37.0％，符合公司預期，歸屬母公司稅後淨利達1,000.05億元，較第3季成長12.2％，與前年同期相較增0.7％，為季度獲利歷史次高，每股淨利3.86元，符合市場預期。

財務長何麗梅表示，去年第4季營收創下新高，主要受惠於客戶對應用在行動裝置及高效能運算等產品的7奈米製程需求強勁，但2019年第一季由於各領域晶圓代工需求全面降低，台積電將因整體經濟衰退、行動裝置產品進入淡季的季節性因素、以及半導體供應鏈庫存水位偏高等不利影響，導致台積電第一季業績表現出現明顯減少幅度。

台積電預估第1季美元合併營收將介於73～74億美元之間，較去年第4季下滑21.3～22.3％，以新台幣兌美元匯率30.6元的假設下，將介於2233.8～2264.4億元之間，季減21.9～22.9％之間；由於產能利用率下滑，特別是7奈米產能利用率降低，預期單季毛利率將降至43～45％之間，營業利益率降至31～33％之間。

展望今年資本支出，何麗梅表示，預期今年金額將達100-110億美元，低於去年底預估的100-120億美元區間，調降主因是反映對景氣看法轉保守，因此延後部分5奈米前期製程投資。

貿易戰、大選增加干擾

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台積電第1季營收季減逾2成，衰退幅度高於原先預期的15％，雪上加霜的是，台積電不僅是權王，更是電子產業興衰的縮影，最怕如「滾雪球」般，更多產業面臨營運下修風險。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，陸美貿易戰持續發酵下，又有2020年的選舉提前來攪局，今年景氣將不容樂觀。

(中國時報)