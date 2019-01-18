建商喊衝 興富發10年拚賺千億

2019年01月18日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

興富發集團總裁鄭欽天。（興富發提供）

全台推案持續升溫，興富發集團總裁鄭欽天昨日指出，2018年興富發連續4季的營收都衝破百億元、全年營收也達到442.05 億，創下歷史新高紀錄。目前每年營收平均有3到400億，持續向上成長，將繼續開發土地，「未來10年目標，我們至少要再賺1000億！」

鄭欽天認為，今年對興富發來說，是非常特別而且重要的一年，即將開啟10年倍增計畫，包括商場、餐飲、飯店等多元新事業、資產要翻倍、品牌要遍地開花！

他提出達成倍增計畫的行動方案，首先在市場環境方面，要提升推案市占率；第二、在品牌經營方面，要啟動多元發展計畫；第三，在產品規畫面，將以商辦與首購宅為推案主力。

鄭欽天說，台灣近20年少有新辦公大樓釋出，未來5年就是「新辦公室打舊辦公室」戰場；當前除股票投資外，商辦就是最好的選擇。對外界關心現在適合購入辦公當包出公嗎？鄭欽天說，「買就對了！」

鄭欽天透露，商辦預計朝著五年30棟的目標前進；今年第2季，誠廣場一個新事業與五個新品牌即將登場，主要採跨業合作，至於超市餐飲採自營模式。另外，預計在2020年，與凱、萬豪二家國際品牌合作的飯店，也將在金山、台南、高雄陸續開工。

商總理事長、鄉林董事長賴正鎰也表示，今年景氣回溫、房市剛性需求高，助攻中大坪數豪宅，2019購屋坪數「M型化」將更明顯，鄉林手中的中大坪數成屋商品可望加速去化。

此外，鄉林集團今年也祭出五大戰略來擴張兩岸經營規模，首先是強化北、中、高三地布局；推案以26～38坪輕豪宅為主；兩岸以房產、商業與酒店三路並進；跨業經營坐月子中心，以及推動酒店品牌服務輸出。他預期，3年內總推案量達573億元。

據住展雜誌調查，2018年北台灣推案衝上史上第三高，達1.11兆元，2019年更將有高達1.22兆巨量問世；賴正鎰也樂觀預估，今年全台推案量有望逾1.3兆，年增5％。

(中國時報)