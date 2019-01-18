陸資繞道買大同股票 罰402萬

2019年01月18日 04:10 中國時報 黃有容 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

大同第三波陸資案裁罰結果出爐！金管會昨（17）日表示，龍峰集團三度繞道用人頭透過5個香港外資券商買進大同股票，一年間收購18.01％，總計開罰402萬元，限半年內出清。

在市場派頻被查獲陸資下，這也意味有利公司派的經營權之爭。

而值得注意的是，在外界質疑大同子公司華映申請重整，係與對抗市場派經營權有關的陰謀說後，昨天，就在金管會查獲龍峰有陸資同一天，銀行團對大同子公司華映2年限期、利率1.5％的償債方案，首次點頭，也引來外界側目。

據金管會調查，龍峰從2017年2月到2018年3月間，利用數個人頭，透過包括永豐證亞洲、元大證香港、大華繼顯證、帕米爾斯資本、金英證香港等5家外資帳戶，共買進18.01％大同股份，陸資違規投資處60萬元罰鍰，並停止股東權利，限期於6個月內出清持股；買賣未申報並持股超過10％，違反《證交法》處342萬元罰鍰。

證交所也對大同提出3點要求，包括：轉投資有虧損的部分要擬具改善計畫，按季提報董事會控管；投資或不動產的處分要重新審慎評估，提審計委員會、董事會討論；3個月內要找非簽證會計師完成集團內部控制度專案審查，金管會官員表示，這也可能影響旗下子公司的重整資金來源。

台銀同一日出面召開華映債權銀行團會議，討論華映重整案，對於華映後來改提較佳的2年限期、利率1.5％償債方案，銀行團初步認為是可接受方案。與會銀行主管表示，近期各債權銀行將會向法院提出各自對重整案的看法。另有債權銀行主管表示，銀行團將評估爭取擔任重整監督人或重整人。

(中國時報)