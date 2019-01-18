臨櫃50萬內存匯款 熟客免查

2019年01月18日 04:10 中國時報 黃有容 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

拚便民，解民怨，在行政院長蘇貞昌一聲令下，財經部會全面動起來！蘇貞昌昨下令，年關將近，為讓銀行交易更便民，50萬元以下日常存匯款交易，不用再「嚴查」；金管會奉指示將在年前推出「問答集」，供銀行第一線員工參考，以避免「擾民」。

蘇貞昌昨日下午率金管會、財政部到合庫總行視察臨櫃交易措施，蘇表示，接任院長前就聽到很多民眾抱怨，到銀行臨櫃交易，卻被東問西問，他認為，銀行對民眾做詐騙關懷或洗錢防制「過猶不及」，否則增加民眾負擔。蘇並請副院長陳其邁在16日找來金管會、警政署、洗防辦等單位開會，做出50萬元以下的例行交易，不再增加查驗手續的決定。

金管會主委顧立雄視察後受訪表示，其實有9成交易都屬於正常交易，因此將改善過去不斷宣導洗防下，銀行第一線人員草木皆兵的查核方式，未來50萬元以下，若沒有異常，就不用「陳規式查核」；但50萬元以上交易，須進行大額通貨申報，所以要查核。

金管會銀行局補充，屬於日常、風險低的50萬元以下、3萬元以上交易，如果是「認識」的自家分行客戶，就不用出示身分證件核對；一般民眾以現金無摺存款，如果已在分行留過資料，下次到同間分行，可不用重複核對。而3萬元以下無摺存款，只要留下姓名、電話以備查考。另外，代收稅款、規費，也不需核對身分。

而經濟部昨召開新閣後首次部內業務會報，面對蘇揆要各部會首長自填民怨調查表，但相關單位填寫的事項不夠接地氣，經濟部長沈榮津大為不滿意，要各單位檢討後於昨天中午重新補送，以彙整經濟部前五大民怨事項提報給政院。

(中國時報)