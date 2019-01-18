南電拒北送 台電直言達不到

2019年01月18日 04:10 中國時報 林宏聰 、 王玉樹 ／高雄報導 ／高雄報導

經濟部能源局檢討公投後的能源配比，月底出爐，面對環團要求高市府「南電不北送」，顯然地方包圍中央角力開演。台電董事長楊偉甫昨南下溝通，楊直言現階段「達不到」。因早期電力系統作法是南到北串聯，電流融通，不可能每個地方蓋電廠。

楊偉甫並利用視察南部技能競賽空檔拜會高雄市副市長李四川，雙方觸及興達電廠、供電狀況，各電廠的空汙防制配套。由於高雄市長韓國瑜行程忙碌，楊並未與韓見到面，將另找時間。

高市副市長李四川表示，當年他擔任行政院祕書長時，楊偉甫是水利署署長，兩人本來就是舊識，也很久沒有見面，楊這次到高雄，特別過來看看他。

對於「南電北送」立場，因李四川要趕赴議會備詢，兩人僅談話約20分鐘，未觸及「南電北送」議題，後續由環保局與台電深入溝通。李只告訴楊偉甫，高雄很重視空汙議題，尤其林園工業區連續發生信昌化工火警、中油跳車事件，希望台電儘速處理。

值得注意的，針對去年底的「火力發電年減1%公投」過關，經濟部正全面盤點電力供應，以期能源轉型計畫月底出爐，經濟部長沈榮津說，已開過好幾次會，完了就會報告。

楊偉甫指出，對台中政府希望台中電廠某機組停下，目前經濟部正在盤點能源配比，將等出來後在空汙減排、機組效率最佳化兩者間求取平衡。

不過，商總理事長賴正鎰對地方政府提中南電不北送，呼籲核四應重啟，不要再賣燃料棒，對於空汙嚴重，應將燃煤發電目標下修至20％，缺口以核電補足。

(中國時報)