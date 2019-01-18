交通便利 高鐵特區名宅林立

2019年01月18日 01:47 中國時報 黃繡鳳 文／

台中烏日高鐵特區，以三鐵共構交通優勢，加上重大建設不斷，吸引建商搶進推案，目前名宅也一棟棟林立，城市景觀更加美麗。不論自住或投資，買房，循著交通大建設走準沒錯，這是購屋立於不敗的準則。

台中烏日高鐵特區，以高鐵、捷運、台鐵三鐵共構，及一高、74快速道、省道匯聚的交通優勢，近年來房市紅不讓。再加上今年底捷運綠線即將試營運，未來將與高鐵、台鐵形成三鐵共構，若能選在開車5分鐘上快速道路、步行10分鐘達三鐵共構的居住區段，不僅能真正享受交通便利性，未來房價也更具上漲能量。

另外，國際會展中心、國泰物流園區等重大建設完成，商辦也開始形成，如總太集團TTC高鐵商貿中心完工，而籌備中的烏日ATT 4 FUN開發工程，預計今年動工，生活機能日漸完善，都是一大利多。目前除了全國性建商寶佳、櫻花、麗寶、興富發大規模獵地開發外，中部優質建設也陸續前進推案，包括龍寶、敬業、開富力、登陽、精銳、惠宇、富旺等，競爭更形激烈。

其中登陽建設採先建後售的「登陽川匯」一案已完美落成，現代化的建築外觀、社區整體優美景觀，和輕豪宅公設，已成為高鐵特區看屋的新亮點。

現階段甚至吸引竹科人進駐，已購客戶透過四十分鐘通勤，讓家人享受更優質的幸福宅邸，難怪銷售紅不讓。

「登陽川匯」個案基地位於高鐵東路、三榮路口，鄰近三鐵共構車站，出站轉個彎輕鬆就到家，地段相當優越。

另外，「登陽川匯」個案產品規畫也很完善。占地面積八百餘坪，興建地下三層、地上十五層大樓，一層五戶，總戶數住家一百四十戶、店面六戶，純三房格局，單純好住。其臨路退縮規畫，主樹植栽林立，社區景觀綠色盎然，形成森林花園祕境。

公共設施除了典雅的挑高門廳、會客區、健身房外，更特別設有輕食餐飲服務及私人家教空間。住戶不用外出，即可享用精緻餐點，也可招待親友，令賓客讚不絕口。

在居家室內空間方面，除了通風採光良好，景觀視野無敵外，建材配備也很貼心實用。戶戶配備德國精工木地板和TOTO衛浴，建設公司的用心可見一斑。

登陽建設以精工細作品質著稱，「登陽川匯」個案更規畫純三房、坪數39至49坪，單純好住，滿足自住客需求。

登陽建設不僅希望為年輕首購族蓋一棟好品質的生活住宅，且一次購足將來不需要再搬家，更希望為想在烏日地區長住的優質客戶，提供一個更換好房的機會，難怪能吸引自住客搶進。

(中國時報)