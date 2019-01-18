全棟滿租 G.INN會館高投報

2019年01月18日 01:47 中國時報 黃繡鳳 文／

台中知名建商─鑫大略建設，在台中市西區精華地段民族路，近草悟道商圈打造「G.INN會館」。由於全棟已滿租，屋主馬上實現「即買即收租」，且年投報高達11％至17％，吸引置產者搶進。

因應不動產稅制的改變及看好資產型產品的投資潛力，鑫大略建設「G.INN會館」，以「精裝商旅宅」為訴求，全棟採先建後售，全室精裝修附全套家電，規畫54間套房，短短4周已經全部滿租。房客皆為頂級白領客層，包括中山醫院實習醫生、銀行行員、髮型設計師、美甲美睫師、法語日語老師以及服務業主管等，顯示該產品的規畫及設計非常符合時下年輕人的審美與時尚品味。

鑫大略建設董事長蘇維祺表示，由於採全室精裝修，房子買了隨時能住、能租，公司還提供代租代管服務，如今全棟套房滿租，更可馬上實現「即買即收租」，且月租金從1.1萬元到1.7萬元，年投報高達11％至17％。

蘇維祺強調，房地產不再只有自住與投資需求，更應有「資產」概念，現在最新的投資觀念是「養房防老」，既擁有穩定的租金收益，這房子更能以租金自己養活自己，收租近乎可達本利攤還效益。

他說，如此，除了對屋主的負擔最小之外，且符合政府鼓勵的長期持有政策，並可為廣大租屋需求民眾提供優質的居住環境，符合社會經濟的三方效益。鑫大略建設的「G.INN會館」，規畫36坪3間、43坪4間的獨立商務套房，含精裝修，每坪開價37萬元起，是目前市場詢問度最高的投資型產品。

蘇維祺指出，「G.INN會館」個案地段相當優越，基地緊鄰梅川綠園道及捷運B12站，步行5分鐘直抵草悟道。國美館草悟道特區，向來是台中優質住宅區首選，坐擁捷運藍線、市民廣場等開闊綠地，以及交通便利的增值利基，更體現「台中大安生活圈」的核心價值。

「G.INN會館」個案產品規畫也很完善，建築外觀典雅雋永，搭配主樹植栽，綠意盎然。除了標榜4道智慧安全門禁，全室除精裝修外，還附贈電視、冰箱、冷氣、洗衣機及熱水器五大家電，每間均規畫晾衣及陽台獨立空間，單純好住。

值得一提的是，熱愛茶道的蘇維祺在兩岸擁有6張茶藝師、評茶師等專業證照，本身也在逢甲大學行銷系教授「茶道與生活空間之美」課程。因為熱愛品茶，蘇維祺不僅在台中市梅川西路打造「大和生活美學館」，對社區住戶與愛好者推廣茶道及美學課程外，甚至開放素人藝術家辦畫展。

蘇維祺也在大明中學藝術分校成立「茶藝社」，從年輕扎根，推廣台灣好茶，投入社會公益不遺餘力。為了推廣健康無毒的台灣茶，蘇維祺更進一步在大雪山墾植9甲地的茶園，以自然農法種植高山茶，未來將以「禾茶路」品牌行銷台灣好茶，多元化發展，奠定事業體永續經營基石。

(中國時報)