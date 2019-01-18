洲際W銷售夯 簽約送Iphone XS
位於北屯的「洲際W」個案，採全棟均一價、線上購屋等策略，帶來逾40億元銷售額，為同業翹楚。受惠市府與中信集團旗下午資開發攜手打造的運動休閒產業園區、台中巨蛋、台74線運動廊帶等投資利多，「洲際W」個案銷售奏捷。
「洲際W」前期接待中心為5個鮮豔的橘白貨櫃屋，現在新接待中心及樣品屋融入自然、簡約等設計概念來呈現，更受到年輕族群喜愛。
為了在一片首購個案中獨占鰲頭，「洲際W」團隊深入了解客群居住需求，將建案做出市場區隔及特色，提高競爭力。
「洲際W」個案預計打造地上24層、地下5層地標性住宅大樓，高層建築需通過結構外審等層層關卡，雖然成本大增但安全性也相對提高許多。「洲際W」以全齡、親子共遊為主軸規畫公設，除有戶外兒童遊樂區、室內親子互動室、瑜珈教室、歡唱影音室及電影院等。
此外，更有獨棟泳池餐廳會館，600坪大空間由住戶獨享，樓層規畫分別是一樓書香閱覽區、餐飲空間，二樓半露天無邊際泳池、水療池、烤箱蒸氣室及戶外烤肉區。
三樓則有大窗景健身房、頂樓則設計為空中花園，業者更貼心提供一年免費代管服務。其基地面積3114坪，緊鄰1000坪以上雙公園綠地，強調無限棟距景觀，預計打造地上24層、地下5層地標性高層住宅大樓，興建128米大面寬、縱深66米的6棟對稱式建築。規畫有4戶店面，採「分棟管制、集合管理」六大棟分三個接待大廳，各自擁有專門的社區祕書。
「洲際W」產品規畫2至4房、27至45坪，且戶戶雙面採光，每坪開價27至30萬元，目前案場活動主推完成簽約即送Iphone XS。業者更看準五月天商機，只要五月天歌迷到接待中心拍照打卡就可抽Iphone XS。
(中國時報)
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