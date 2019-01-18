共享辦公室 商務新趨勢

2019年01月18日 01:47 中國時報 黃繡鳳 文／

由台商王崑霖投資的「皇家NTC商務中心」，日前在七期NTC國家商貿中心啟用，為共享辦公室品牌，商用不動產市場創舉。王崑霖購入NTC國家商貿中心21樓760坪空間，設置「皇家NTC商務中心」。王崑霖表示，近幾年歐美吹起一股「共享」流行旋風，為雲端科技時代帶來新趨勢，讓創業、辦公的模式增加豐富有趣與活力。

商務中心內共規畫70多間大小不同的辦公區、186個位子，另規畫有倉儲、藝文空間、會議室及專屬祕書等。

由於平均每一個位子的租金只要1萬元左右，遠低於台北市，吸引不少年輕創業家進駐。王崑霖指出，共享辦公室的使用者，為小型企業、創業者和獨立工作者，如中科或台中工業區外商，以及貿易、服務、金融、新創等客層。

他說，「皇家NTC商務中心」以豐富的企業顧問服務經驗，除了有配備完善的辦公環境外，更擅長於整合各項商務資源。

可為企業主提供專業的顧問諮詢、公司登記設立等各項商務服務，以期降低企業主的開辦費用及辦公成本。

身負開拓新台中商辦市場的期許，以打造共享辦公室的新體驗，並整合各項企業資源，鏈結商務區塊，為企業主建構更具競爭力的優勢，打造更多元、更寬廣的事業版圖。

他說，當網路串聯世界，越來越多勞工只要筆電和網路就可隨處工作，白領成了遊牧民族，共享辦公室應運而生，正好許給他們一片豐美水草地。

另外，對資金有限的青壯新創業者來說，比起租一間大樓辦公室，利用共享辦公室更有彈性，長期來說更節省，接待客戶時，環境也比較氣派。

王崑霖指出，過去幾年台中少有新商辦釋出，加上台中過去辦公樓多設在工廠內，即以廠辦居多，如今企業主多希望遷出，因而衍生更多純商辦需求。

此外，不少網路公司選擇在台中設立據點或總部，手筆之大不亞於傳產、科技業，如培養電競知名團隊閃電狼的網銀國際，即購買「皇家NTC商務中心」3個樓層，另有線上遊戲、手遊業者也買下4個樓層，後續發展備受矚目。

(中國時報)