建築大師講座 劉偉彥打頭陣

2019年01月18日 01:47 中國時報 黃繡鳳 文／

國內綠建築大師劉偉彥日前演講時指出，台中要做自己，要有自己的樣子。他認為，任何城市風貌都要依據其地域性特色而有所不同，如此城市才能朝向自主、自信、共享的目標邁進。

劉偉彥15日受台中市建築經營協會邀請，以「永續之城序曲：巨型城市異托邦的興起」為題，暢談台中城市建築語言的歷史進程與城市個性。

他說，面對全球巨型城市（即人口超過1000萬人的城市）的發展，有那麼多人口往城市集中，全球的城市都在尋求更智慧的解決方案來應對城市化挑戰。

而台中在城市化進展中，成為全台第二大都市，如何創造共享、他強調，綠色新建築構想成為必然趨勢，台中性也逐步展現異托邦的各種幻相。

劉偉彥畢業於逢甲大學建築系，又取得台灣大學建築暨城鄉所碩士學位，民國82年創立雅門建築師事務所。他曾榮獲全球最高最大量體、美國LEED綠建築金級認證，被評選為全球排名百高摩天樓的建築師（高289米，第88名）。

劉偉彥在國內更是獲獎無數，包括2014至2018年台中市都市空間設計大獎、榮獲兩座金獎，2017年為台中市建築師傑出貢獻獎；2018年再度取得台中市政府金安心重大工程優勝獎。

台中市建築經營協會理事長梁信雄也表示，今年的大師講座特別邀請劉偉彥打頭陣，分享他對世界城市化發展的觀察、設計思考，以及創造共享、可以自主的進化綠色新建築想法，並與產官學界進行一場交流，提升建築業水平。

(中國時報)