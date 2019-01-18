品味當佐料 營養午餐更美味

2019年01月18日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

吃健康也要顧品味！灃食公益飲食文化教育基金會長期推動飲食教育，今年以國小營養午餐「學童打菜服」與「分隔式餐盤」為主題，首創「食尚著裝」設計競賽，日前舉辦頒獎典禮，並由學童參與人氣獎票選，氣氛超嗨，設計師也現身講解創作理念，宛如一場飲食教育的嘉年華。

創新實用的美學體驗

台灣首場以營養午餐為主題的「灃食食尚著裝」競賽，活動祭出30萬元獎金，共募集134件作品，由工業設計教父謝榮雅操刀，設計出符合國小學童健康需求的「健康餐盤」，並邀7位跨領域專家組成黃金評審團，以創新、實用、美感等面向，作為評分標準，期盼讓小朋友在日常飲食中，同步學習均衡飲食與美學概念，讓飲食教育從小扎根。

頒獎典禮現場也舉辦「學童人氣獎」票選活動，設計師說明創作理念後，再由學生現場票選；作品各具巧思，也讓學生興奮得直呼「好好看！」最後打菜服組由「微笑午餐趣」拿下；分隔式餐盤組則由「PACO」獲得，並獲頒5萬元獎金。

讓吃飯成為有趣的事

作品「食計畫」設計師之一仰怡儒表示，作品主打食物分隔、易收納、自由擺盤等特色，透過不同色彩的餐盒，讓學童自由拼裝擺盤，在玩樂中享用美味的營養午餐，讓吃飯成為一件有趣的事。

衛福部國民健康署長王英偉表示，均衡飲食十分重要，過去有金字塔型、扇形等飲食指南，不過民眾較陌生，現今盛行的「我的餐盤」則透過視覺化，將每日所需的6大類食物清楚呈現，非常開心灃食能透過競賽方式，推廣食育理念。

飲食教育要從小扎根

灃食教育基金會副執行長林芳燕表示，自己有一對國小雙胞胎女兒，因此特別重視飲食教育，提倡「餐桌就是書桌」的理念，此次競賽結合灃食推動的「營養5餐」計畫，除了讓學生學習飲食均衡外，同時導入食農、美感健康餐盤設計、飲食文化等概念，讓台灣營養午餐兼具美味與品味。

(中國時報)