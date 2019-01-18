金門豬肉製品輸台 解禁
金門豬肉製品暫停輸台2周的「禁令」17日解除，縣長楊鎮浯率縣府團隊偕中央防疫主管赴尚義機場，與旅客分享豬肉乾和肉鬆貢糖特產，用行動力展現阻絕非洲豬瘟登台的信心，也與業者迎接春節熱銷檔期來臨。
去年12月31日，金門田埔岸際發現1頭自對岸漂來的死豬，本月3日驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，農委會立刻禁止金門豬隻和豬肉製品輸往台灣本島和其他離島2周。
該項禁令昨天凌晨解禁，包含廣東粥、燒餅、肉鬆貢糖、豬肉乾、宴菜、封肉、肉粽、七餅菜、肉羹麵、小籠包等豬肉熟製品，均可帶到台灣。
楊鎮浯昨率祕書長張忠民、建設處副處長文水成、防疫所長莊謙恭、畜試所長許績鑫，及金門檢疫站主任陳炳財、金門航空站主任洪念慈等人，在尚義機場旅服中心舉行宣示會，現場品嘗豬肉乾和肉鬆貢糖等金門特產，並與候機旅客分享可口美食。
楊鎮浯表示，金門不是疫區，自始至終未發生非洲豬瘟疫情，只因金門站在防疫最前線，採取預防性作為，才造成外界誤解。旅客也開心回應：「了解，讚！」替金門加油打氣。
楊鎮浯強調，縣府不滿中央斷然禁運措施，但因防疫視同作戰，仍充分配合中央決策；雖然中央只禁止輸台2周，但業者損失卻不只14天，不少春節訂單被取消，他要特別感謝業者以大局考量，配合政府防疫措施。
楊鎮浯呼籲民眾和旅客多多採購金門豬肉特產，作為春節饋贈親友伴手禮。當地特產業者也宣布，昨起3天推出優惠措施，回饋消費大眾的支持。
(中國時報)
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