大學生菜英文 大企業不敢用

2019年01月18日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

行政院要推動台灣成為「雙語國家」，但昨天公布的「2018年台灣大型企業人才國際化及外語職能管理調查報告」顯示，台灣產業招新進員工，對英語能力要求平均在多益582分（滿分990分），但2017年台灣大學生多益平均只514分，大學生英語能力與企業需求有明顯落差。

美國教育測驗服務社（ETS）台灣總代理忠欣公司委託中華徵信所針對台灣大型企業（年營收1億元台幣以上）進行人才國際化及外語職能管理調查，最後完成400份有效樣本。

調查指出，台灣大型企業在人才英語能力的管理上，最多是將英語測驗做為新進人員招募標準（62.1％）以篩選出國際人才，其次為涉外職務（53.6％），之後依序為重大交涉、談判及合約簽訂（34.7％），內部晉升主管的條件（29.1％），招募儲備幹部（28.5％）等。

中華徵信所副總許滸表示，2012年時，台灣大型企業要求新進員工的多益成績平均才520分，2015年升到532分、2018年飆到582分，企業對員工的英語能力愈來愈重視。

許滸分析原因，2015年起大量台灣企業到東協國家投資，這幾年來均發展得不錯，他們需要從台灣派更多人前來幫忙，但能在東協這麼多國家都能使用的語言僅英語，因此企業對員工的英語能力要求不斷提高。

許滸說，台灣學生的英語能力顯然不夠，建議他們在學時就要努力提升英語能力，進到職場後，即使英語不夠好也不應放棄，要不斷努力精進，在工作上才有更大發展空間。

忠欣公司董事長邵作俊也宣布，多益測驗系列中，多益普及（TOEIC Bridge）是為了初、中階英語學習者設計的評量工具，原本只考聽及讀兩項，今年6月起，評量項目增加至聽、說、讀、寫等4項。

(中國時報)