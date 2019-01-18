公務員年終 春節前10天入袋

2019年01月18日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

年關將近，地方關切年終獎金何時發放？主計長朱澤民昨表示，各縣市政府包括六都在內，會有1052億元可供年關調度，所以地方政府公務人員的年終與績效獎金會在春節前10天，大概1月25日左右會入袋。

苗栗縣政府在2015年曾因財政問題破天荒在年前公告，縣府9000多名員工的年終要等到年後才領，引發公憤。

朱澤民說，對於地方資金需求，根據財政部統計，去年統籌分配稅較預算數增加140餘億元，加上地方1月分本來就可以得到統籌分配稅220億元，主計總處另外編列690億元供地方政府調度，所以年底各縣市包括六都在內，共有1052億元可過年關，年關應急的部分未來會從統籌分配稅及一般補助款去充抵。

朱澤民也說，對財政較困難的鄉鎮市公所，主計總處也籌編了3.8億元，所以地方政府公務人員的獎金在春節前一定會入袋。

此外，近期政府歲計賸餘該發弱勢或還債爭論不斷，朱澤民也說，386億元的歲計賸餘是要由各部會編列計畫，經審核後主計總處才根據計畫去編列預算，之後再經行政院會及立法院會審議通過才能使用。

至於是不是要還債，朱澤民說，要考量整體經濟，整個國家私部門儲蓄大於投資，也就是超額儲蓄，而公部門總預算若有賸餘的話，總預算的歲出歲入賸餘是實質賸餘，類似有儲蓄性質，過多的儲蓄沒有使用在經濟學上叫「漏損」，如何適當使用讓經濟發展，也讓弱勢族群獲得利益，這是整個預算編列目標，也必須考慮經濟發展和公平面的衡平。

(中國時報)