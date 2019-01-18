腦中風延誤送醫 失能風險增高

2019年01月18日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

腦中風的發生率隨年齡增長而遞增，75歲以上者，每8人就有1人罹患腦中風。一旦出現手腳發軟、面部表情不對稱、說話不清症狀就可能是腦中風，理想送醫時間為3小時，然而根據台灣腦中風登錄資料，約有半數民眾超過5.5小時才送醫，治療機會有限，恐增加失能風險。

台灣神經學學會理事長、北榮神經醫學中心主任王署君表示，根據統計，60至64歲民眾發生腦中風的比例約2.9％；65至74歲者為7.2％；75歲以上者則高達12.3％，等於每8人就有1人罹患腦中風。若因腦中風而失能，未來的照護費一年就需花上百萬元。

腦中風學會理事長、台大醫院神經及腦血管病科主任鄭建興表示，腦中風的治療以施打靜脈血栓溶解劑及動脈取栓為主。若民眾能在3小時內送醫，健保給付靜脈血栓溶解劑治療；若在3小時以上，4.5小時以下送醫，則需自費進行靜脈血栓溶解劑治療；若超出4.5小時，則只有動脈取栓手術的選擇。

87歲的陳爺爺沒有三高、慢性病，且不菸不酒。某天家人向他打招呼時沒有回應，走到廁所後跌倒。因身上都是尿液，兒女將他的手抬起擦拭時，發現他手臂無力垂下，便察覺到腦中風的可能，1小時內就將他送醫。經靜脈血栓溶解劑治療後，陳爺爺隔天的失能評估量表（mRS指數）就降為2級（輕微殘障卻仍可自理生活）。

腦中風病友協會理事長、北榮重症醫學部主任林永煬表示，多數人未能及時送醫的原因，在於對腦中風的認識不足，以為只是短暫四肢無力、疲勞過度，或誤信民俗療法（如：手指放血）等。他建議民眾參考國健署「臨微不亂」口訣，發現家人臨時手腳軟、微笑也困難、講話不清楚時，別慌亂，快送醫。

(中國時報)