玉山初雪遲到 創紀錄
創建於1942年的玉山氣象站，70多年來觀測史，各年冬季最晚報到的初雪，出現在2008年1月17日，其次則為2017年1月16日；近來大陸冷氣團及華南雲雨區東移帶來低溫與水氣，原被認為有機會飄下雪花，但截至17日傍晚仍只見霧淞而未降雪，初雪遲到紀錄確定刷新！
玉山國家公園管理處副處長林文和表示，玉山北峰與玉山風口，昨天清晨氣溫確實都在冰點以下，但因溼度不夠，現場只有霧淞結冰現象，並未下雪。
林文和指出，前晚共12名山友住宿排雲山莊，其中10人昨天清晨4時出發登主峰，但6時在玉山風口柵欄處發現地上結冰，因過於溼滑，全員撤退並未登頂，9時返回山莊；玉管處將持續關注天氣狀況並加強登山安全宣導。
玉山氣象站數據顯示，玉山北峰前天降雨1毫米、昨天凌晨2點再降0.5毫米，清晨8時起又陸續下了幾波，截至下午4時，累積雨量4毫米；其間雖數度出現攝氏零度以下低溫，但湊巧每次有雨時，氣溫都回升在攝氏零度到2度之間，氣溫降回冰點時，雨卻又停了，終究未能成雪。
依據中央氣象局資料統計，玉山初雪平均落在12月1日，從11月8日到12月23日間降下第1場雪，都被視為正常範圍。由於之前1月17日的「最晚初雪」，飄雪花是發生在當日清晨，因此不管17日晚間是否下雪，都已確定玉山初雪遲到紀錄翻新。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。