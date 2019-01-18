玉山初雪遲到 創紀錄

2019年01月18日 04:10 中國時報 沈揮勝 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

創建於1942年的玉山氣象站，70多年來觀測史，各年冬季最晚報到的初雪，出現在2008年1月17日，其次則為2017年1月16日；近來大陸冷氣團及華南雲雨區東移帶來低溫與水氣，原被認為有機會飄下雪花，但截至17日傍晚仍只見霧淞而未降雪，初雪遲到紀錄確定刷新！

玉山國家公園管理處副處長林文和表示，玉山北峰與玉山風口，昨天清晨氣溫確實都在冰點以下，但因溼度不夠，現場只有霧淞結冰現象，並未下雪。

林文和指出，前晚共12名山友住宿排雲山莊，其中10人昨天清晨4時出發登主峰，但6時在玉山風口柵欄處發現地上結冰，因過於溼滑，全員撤退並未登頂，9時返回山莊；玉管處將持續關注天氣狀況並加強登山安全宣導。

玉山氣象站數據顯示，玉山北峰前天降雨1毫米、昨天凌晨2點再降0.5毫米，清晨8時起又陸續下了幾波，截至下午4時，累積雨量4毫米；其間雖數度出現攝氏零度以下低溫，但湊巧每次有雨時，氣溫都回升在攝氏零度到2度之間，氣溫降回冰點時，雨卻又停了，終究未能成雪。

依據中央氣象局資料統計，玉山初雪平均落在12月1日，從11月8日到12月23日間降下第1場雪，都被視為正常範圍。由於之前1月17日的「最晚初雪」，飄雪花是發生在當日清晨，因此不管17日晚間是否下雪，都已確定玉山初雪遲到紀錄翻新。

(中國時報)