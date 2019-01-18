科技戰升級 華為恐步中興後塵

2019年01月18日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

在加拿大應美國司法單位之請拘留了轉機的華為財務長孟晚舟後，華爾街日報報導，美國可能以涉及刑事犯罪起訴華為。圖為華為參與在拉斯維加斯會展中心舉行的2019消費電子產品展。（法新社）

《華爾街日報》16日報導，美國聯邦檢察官正對大陸科技巨頭華為涉嫌竊取美國商業夥伴的商業機密，展開刑事調查，消息人士稱，華為可能很快被起訴。同一天，美國兩黨4名國會議員共同提出法案，要求總統禁止把美國晶片或其他零組件出口給華為、中興通訊或其他違反美國制裁或出口管制法的大陸電信公司。

美檢方展開刑事調查

大陸外交部發言人華春瑩表示，華為與T-Mobile之間的糾紛是企業間的民事糾紛，雙方當事人已通過法律途徑妥善解決。她指出，如果動輒將普通的民事案件擴大化，政治化，並任意動用國家機器打壓大陸企業，不但不符自由、公平競爭的規則，也違反法治精神。

華爾街日報報導指出，這次聯邦檢方的刑事調查，源於多起針對華為的民事訴訟。

西雅圖一陪審團在其中一起民事訴訟裁定華為盜用電信商T-Mobile美國公司位於華盛頓州貝爾維的實驗室的機器人技術，調查已進入最後階段，可能很快就會起訴。

報導指出，這起官司要追溯到2014年，當時華為是T-Mobile的手機供應商。T-Mobile開發了一款名為「Tappy」的測試機器人，可以對其銷售的手機進行品管測試。

陸方斥民事案政治化

T-Mobile指控表示，華為在這段合作關係中，竊取其專有技術，兩名華為員工試圖將Tappy的零件偷偷帶出實驗室，華為利用從T-Mobile竊取的機器人技術，非法獲得價值數億美元的商業優勢。

華為後來開除了行為不當的員工，但不承認竊密。華為堅稱，Tappy不是機密，相關影片可輕易在YouTube上找到。聯邦陪審團2017年裁定T-Mobile勝訴，華為須賠償480萬美元。

此外，共和黨聯邦參議員柯頓與眾議員蓋拉格，以及民主黨參議員范霍倫與眾議員加勒戈共同提出名為「電信拒絕令執行法」（Telecommunications Denial Order Enforcement Act）的法案，要求行政部門對違反美國制裁或出口管制措施的中國電信企業，祭出禁止出售美國生產零組件的處分。

禁售案點名中興華為

法案特別點名中興與華為，發起議案的議員宣稱華為和中興等公司受中國政府補貼，可能為當局進行收集情報等活動，再加上違反美國對伊朗禁令，因此有必要立法制裁。

大陸外交部稱美國國會議員這種做法是「歇斯底里」，敦促他們停止對大陸企業的無理打壓，停止推動審議有關議案。

(中國時報)