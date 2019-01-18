阻華為參與5G 德擬調高門檻

2019年01月18日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

德國《商報》報導，德國政府正積極考慮，以更嚴格的安全標準，封殺大陸電信設備大廠華為參與5G行動網路建設。

商報引用政府消息來源說，政府官員正在討論制定一個華為無法達到的安全門檻，以有效阻擋華為參與5G建設，當局甚至考慮修改德國電信法規，作為封殺華為的最後手段。

德國去年10月曾告訴國會議員，儘管華府提出警告，但沒有任何法律依據可將任何供應商排除在即將舉行的5G標案外。《商報》報導，最近德國政府立場已轉變，在國會中表示5G網路的安全性相當重要，會慎重決策。

美國官員不斷遊說盟友，華為終究得聽命於北京政府，同時也警告華為的網路設備可能包含允許網路間諜入侵的「後門」。

德國電信公司（Deutsche Telekom）去年12月表示，將重新審視供應商策略，法國電信巨擘Orange則說，不會雇用大陸公司建設法國新一代網路。

以澳洲為首的若干美國盟友基於國家安全，將華為排除在5G行動網路建設之外後，德法兩大電信公司也改變原有立場。華為則反擊稱，有關安全疑慮全是空穴來風。

(中國時報)