陸回擊「美言行是國家誹謗行為」
美國副總統彭斯16日再度向大陸開炮！他批評大陸利用「債務外交」和「不公平貿易手段」擴大影響力，而且總是無視國際規範。彭斯放話，美國不會繼續姑息。陸外交部發人華春瑩17日回嗆，彭斯言論為「國家誹謗行為」，美方「最沒有資格指手劃腳」。
彭斯16日在國務院舉辦的駐外使節會議發表演講時多次點名中國大陸。他說，「正如我們觀察，中國正在利用債務外交和不公平的貿易行為來擴大影響力」。彭斯還指出，大陸在南海的行為「咄咄逼人」，美國支持航行自由，使所有國家都能享有自由的航行與貿易。彭斯說，「真相是，中國近年一直無視國際法律和規範，美國不會再對此視而不見」。他強調，美國「已給予中國警告」，將與盟友一起維護原則與價值觀。
彭斯表示，國際環境已經改變，除了俄羅斯外，美國還要面對包括大陸在內的多個大國對手，還有「一群流氓國家」，包括北韓、伊朗、古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜。他說，「雖然這些國家沒有共同的意識形態可以聯合起來，但他們試圖顛覆美國維護半個世紀的國際秩序。但美國會迎接這些挑戰，以實力促進和平」。
美陸進行副部長級貿易談判後，美國總統川普曾在推特表示會談進展良好，然而彭斯認為進展「非常少」。他說，除非大陸實現必須的結構性改革，並簽署對雙方都有利的貿易協議，否則美國準備加徵更多關稅。
大陸外交部發言人華春瑩周四在例行記者會發表強烈回應。華春瑩斥彭斯指控為「國家誹謗行為」。她並指美國對國際規則「合則用，不合則棄」，是赤裸裸的雙重標準，所以美方最沒有資格對中國指手劃腳，橫加指責。
(中國時報)
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