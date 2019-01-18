二次公投呼聲高 留歐派大幅領先
英國脫歐卡關引發的政治動盪持續，舉辦二次公投的呼聲也隨之高漲。除了有超過170位工商領袖在媒體聯名發公開信，呼籲重辦公投外，另根據最新民調，如果現在舉行脫歐公投，留歐（Stay）將以12％優勢壓過脫歐（Leave）派，這是自2016年6月英國選民表決脫歐、震驚全球以來，留歐派的最大領先差距。
據民調機構YouGov在16日進行的最新民調，在扣除那些表態「不投票」、或「不知道」的受訪者後，56％表示票投留歐，44％稱會票投脫歐。YouGov前總裁凱爾納表示，留歐的12％領先差距為迄今最高。
2年半前的脫歐公投中，過半數的51.9％（1740萬票）支持脫歐，留歐得票率48.1％（1610萬票）。發布民調的是鼓吹發動二次公投的跨黨派團體「人民的選票」（People’s Vote），該組織成立於去年4月，由在野工黨、自由民主黨和綠黨等國會下院議員組成，希望藉重新舉行公投，翻轉前次的結果。
除了民調的風向轉變，另一方面，有172名英國工商界領袖，昨天（17日）在《泰晤士報》刊登聯名公開信，呼籲國會朝野兩大黨支持二度公投，並警告無協議脫歐、或者糟糕的脫歐協議，都會毀損英國經濟。
公開信中指出，「唯一可行的方式，就是詢問人民，他們是否依然想要離開歐盟。政客不可再浪費時間幻想，我們促請兩大黨領袖支持二次全民公投。」這一群菁英包括2001年的諾貝爾生醫獎得主納斯、建築大師諾曼‧福斯特與大衛‧奇伯菲爾德，以及英國電信創辦人瑞克。
(中國時報)
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