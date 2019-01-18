工黨拒對話 嗆再發動不信任動議

2019年01月18日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

在24小時內歷經2場國會重大表決的英相梅伊，16日驚險度過倒閣危機。梅伊提議跨黨協商，呼籲朝野放下利益。然而工黨黨魁柯賓隨即表態拒絕對話，揚言再次發動不信任動議，也可能尋求舉行第二次英國脫歐公投。

法國則宣布，應對英國可能的無協議脫歐，法國已經發動了4400萬歐元的緊急預備金，用在海港和機場，以應對英國硬脫歐可能帶來的衝擊。

對於英國朝野政黨擔心造成損害英國主權的北愛邊界問題。在英國國會未能通過脫歐協議之後，愛爾蘭政府打破沉默，表示不排除設立硬邊界，以控制人流和物流。他們可能也將動用緊急預算應對英國硬脫歐可能帶來的衝擊。

英國國會下議院16日晚間7時舉行工黨對梅伊政府提出的不信任案動議表決。結果以325票反對與306票的些微比數，封殺了不信任案。工黨黨魁柯賓在16日對梅伊政府不信任案表決失敗後立刻表態，拒絕與梅伊談判，除非英國「無協議脫歐」（硬拖歐）可能性徹底排除。梅伊回應，對柯賓不願對話感到失望，但強調協商的大門會一直敞開。

已與梅伊會談的北愛民主聯盟黨（DUP）領導人17日表示，梅伊現在處於「傾聽模式」。該黨對朝野就脫歐達成協議，依然感到樂觀。梅伊已經與自由民主黨（Liberal Democrats）、蘇格蘭民族黨（SNP）以及威爾斯黨（Plaid Cymru）領袖會談。梅伊預計17日與保守黨疑歐派議員會面徵詢他們的意見。

柯賓17日在海斯廷斯的工黨大會演說繼續炮轟梅伊。他批評跨黨協商純粹是「噱頭」，直指梅伊的脫歐協議已經死亡，現在必須揚棄她對脫歐畫下的紅線。柯賓表示，工黨不排除再次提出不信任動議，或推動二次脫歐公投。部分保守黨員也計畫發動二次公投。

(中國時報)