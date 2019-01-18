逃亡4年 吳健保菲國落網

2019年01月18日 04:10 中國時報 林郁平 、許哲媛／綜合報導 、許哲媛／綜合報導

吳健保脫逃事件簿

前台南縣議長吳健保因涉入職棒「黑象事件」打假球案，2014年被依恐嚇罪判刑3年2月定讞，吳發監前潛逃海外。刑事局與菲律賓警方合作，16日在蘇比克灣一處別墅將逃亡4年多的吳健保逮捕，吳一度提出希望能到台南地檢署執行發監的要求，但檢方未同意，目前台菲雙方刻談遣返事宜，希望農曆年前押返歸案。

前台南議長 發監落跑

69歲吳健保與職棒假球案始終脫離不了關係，吳曾在2007年教唆手下要職棒中信鯨3名球員打假球，被台南高分院依詐欺等罪判刑2年、罰金22萬元定讞。吳假釋後，又被檢方查出與綽號「雨刷」的蔡政宜及余則彬，以重金和美色誘惑、暴力威脅等手段，操控兄弟象、中信鯨及La New熊等隊部分球員打假球，即是喧騰一時的中職「黑象事件」。

新北地檢署表示，「黑象事件」由該署起訴，但因吳戶籍地在台南，2014年高院判刑定讞後，新北檢囑託南檢代執行找人，吳卻人間蒸發，地方傳言潛逃至菲律賓，新北檢發布通緝，吳的長子吳禹寰當時還向父親喊話「做錯事就是錯了，要面對司法」，監察院也因此案糾正法務部。

警監控3月 收網逮人

刑事局3個月前掌握吳健保藏匿菲國的具體情資，駐菲聯絡官立即與菲國警方、移民局合作調查，經跟監多日，16日下午6時許，在蘇比克灣山區一處別墅，將剛從外面運動回來的吳逮捕到案，吳見到警方顯得錯愕不已。

菲國移民局查出，吳健保是偷渡入境，藏匿在菲國期間偶爾會出入賭場，前天將吳緝獲後，曾讓他打電話通知台灣家屬。據了解，吳因糖尿病情況嚴重，所以提出遣返回台後，希望能到南檢執行的要求，吳隨後被羈押在菲移民局位於塔古市的看守所，等候遣送程序。

盼農曆年前 押返歸案

刑事局表示，台菲警方去年5月合作，在屏東東港將菲國總統杜特蒂點名的頭號毒犯、奧札米茲市議員瑞卡度．帕洛吉諾格逮捕到案，並將他遣返回菲；菲國去年9月也將犯下外國人分屍案的主嫌孫武生遣送回台，雙方有不錯的默契與情誼，將再與菲國協調，儘速將吳健保押解回台歸案。

(中國時報)