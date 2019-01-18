標榜鄭多燕代言 減肥食品含瀉藥
韓國「瘦身女王」鄭多燕代言的減肥產品「俏變青蘋果酵素片」、「多燕瘦（Dayeonsu）益生菌酵素錠」，被檢調單位查出含有瀉藥，但業者竟誑稱為食品，還在網路、大陸電視節目大打廣告。檢調調查發現，至少4萬罐、240多萬粒流入市面被消費者吃下肚，檢方訊問後將相關業者以5萬至120萬元交保，並請衛福部等單位要求違法產品、廣告立即下架，近期將依違反藥事法起訴。
檢方調查，多燕瘦益生菌酵素錠係由多燕瘦減肥服務上海總公司吳姓代表自大陸引進核心原料，交由屏東縣喬本生醫公司製造，委託雲林縣鑫淨公司李姓負責人、台中市多燕瘦公司葉姓負責人，以及多燕瘦健康事業公司高姓負責人等經銷代理，並邀請南韓知名健美明星鄭多燕代言，並宣稱產品經過鄭多燕本人10年親自研發，以取信吸引消費者，經由網拍平台或傳銷、直銷方式販售。
檢方表示，由大陸直接進口的俏變青蘋果酵素片，以及在台製造的多燕益生菌酵素錠兩產品都含有瀉劑Desacetyl bisacodyl成分，且未經衛生主管機關許可製造，屬於偽藥。檢方查扣多燕瘦益生菌酵素錠庫存成品44萬1520粒、半成品1320.63公斤、契約書、帳冊及進銷貨紀錄等資料。
檢方說，該違法產品2016年開始在台上市，1罐60粒售價800到1200元，網路詢問度高，估計最少240多萬粒流入市面被吃下肚，由於廣告仍在網路流通，已請衛福部等單位通令違法產品及廣告全部下架。
上海總公司吳姓代表及台中公司葉姓負責人坦承犯行，各主動繳交100萬、30萬元犯罪所得，兩人被諭知10萬元交保；喬本生醫公司洪姓總監、黃姓廠長，以及鑫淨公司李姓負責人、多燕瘦健康事業公司何姓負責人，分別以120萬、100萬、25萬及5萬元等金額交保。
(中國時報)
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