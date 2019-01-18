嗜賭官司纏身 曾說想回台灣了
4年多前潛逃出境的前台南縣議會議長吳健保，16日在菲律賓落網，年近7旬的他，在兒子吳禹寰順利就任台南市議員後，「倦鳥知返」不讓人意外。
吳健保出身舊台南縣仁德鄉二空眷村，外省第2代的他，講起台語十分輪轉，卻有一股特有腔調，外界對他的印象無非嗜賭，曾捲入曾文溪盜採砂石案獲判無罪，也因職棒假球案官司纏身。
對舊南縣時期的第15、16屆台南縣議會來說，吳健保主持議事有其獨到之處，總讓議員暢所欲言；方頭大臉的他，不笑時不怒而威，平日則對議員間急難需求頗為豪爽，人望不錯。
2010年台南縣市合併升格，吳健保原積極爭取第1屆台南市議會議長，與時任市長賴清德支持的賴美惠在兩輪投票後仍落敗，與無黨籍議員組成大台南問政聯盟並擔任召集人，因議員配合款與賴清德互槓，賴因此役聲勢扶搖直上，吳則被貼上反進步標籤。
2014年9月底，原本因職棒假球案將二度入監服刑的他，卻在入監前夕潛逃出境，外傳他在菲律賓與人合資經營賭場，跑路生活並未如想像中清苦，且偶有來自台灣的舊識造訪，甚至兒子吳禹寰去年競選市議員時，他還隔海拜託老友相挺，與其說他在菲律賓落網，熟悉他的人則說，「『保二』也有年紀了，想家心情不難理解，該是返鄉的時候了！」
吳禹寰表示，父親每隔數月會打電話報平安，但家人無從得知他的落腳處，本月初最近一次接到父親來電，當時父親就表達「想回台灣了」，他鼓勵父親勇於面對司法，因此，儘管看到新聞才知道父親逮捕，但仍強調一切尊重司法。
(中國時報)
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