8年級毒蟲開名車 車號爸就有錢

2019年01月18日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市警方16日凌晨在劉厝豪宅區查獲12名毒犯，全是7、8年級生，當場起獲新台幣、美鈔、印尼盾近621萬元現金及大批K他命毒品，以及7輛雙B、保時捷等名車，車號多是8957，意喻「爸就（很）有錢」，12人先是無人承認擁有現金，1名張姓嫌犯隨後改口說400萬元是務農收入，警方懷疑供詞避重就輕，深入追查中。

嘉義市警局執行安居緝毒專案接獲檢舉，西區劉厝路1處鐵皮工廠夜間常有大批名車進出，人聲鼎沸、龍蛇混雜，且半夜傳出陣陣疑似燒塑膠異味，嘉義市刑大偵二隊、刑事局中打中心、嘉義縣竹崎警分局成立專案小組，連日埋伏跟監。

警方前天凌晨攻堅、放煙幕彈，毒犯將槍枝從窗戶丟出，並企圖跳窗脫逃，40名員警強力包夾壓制，逮捕葉姓、張姓、賴姓等12人，起獲第3級毒品K他命703.9公克、毒品咖啡包13包140.22公克、點鈔機、現金近621萬元，其中包括美金約700元及印尼盾9000元，還有以色列製沙漠之鷹手槍、彈匣及6顆子彈、33支行動電話與訊號遮斷器等作案工具。

警方調查，25歲張嫌有毒品、槍砲、殺人等前科，每天開賓士轎車代步，起初不承認現金是他所有，後來改口說其中400萬現金是家中種水果收入；20歲陳嫌無前科，每天開保時捷出門。警方發現，嫌犯代步的7輛名車，有4輛車號為「8957」，台語諧音「爸就（很）有錢」。

警方漏夜偵訊後，17日依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將12人移送，檢方複訊後飭回，警方正擴大追查毒品及槍枝來源。

(中國時報)