高職畢業當密醫 患者逾千人

2019年01月18日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

57歲林姓男子僅高職學歷，竟自修醫療知識並行醫10多年，自稱醫術高明、專治老人心血管疾病，騎機車四處看診，甚至將火車站或超商當「診間」，有時還把過期藥品高價賣給民眾。彰化地檢署指揮警方、衛生單位追查藥廠業務與病患，查扣包括多達5卡車的藥品，訊後依違反《醫師法》等向法院聲押林男獲准。

彰檢襄閱黃淑媛指出，家住社頭鄉、人稱「林醫師」的林男，不具醫師資格卻擅自執行醫療業務，包括打針與開藥，病患遍及全台，於是指派檢察官何蕙君偵辦。

經多日蒐證，彰檢16日動員10名主任檢察官與檢察官，指揮彰化縣刑大、台中市刑大與北斗、田中警分局，兵分13路到林男住處與相關藥廠業務人員住處搜索，查獲多達5卡車的藥品，另查扣初估多達數千人的「病患名冊」。

檢警調查還發現，林男罹患氣喘病，自己都治不好，卻以假名、打著名醫稱號到處行醫，誇大醫術，甚至到中部各大醫院騙家屬將住院老人帶到外面超商讓他看診，更有遠道求醫的病患，相約在社頭火車站把脈、注射兼開藥。

檢方表示，林男高職機械科畢業，曾到北部某醫院擔任技術人員，學得些許醫療知識後再自修，10多年前返鄉當密醫至今，期間與數家藥廠業務人員配合購買藥品，其中甚至有過期藥品，林男以超便宜價格買進，都充當合法藥品以高價賣給病患，每月可賺15至20萬元。

(中國時報)