南港機廠公宅 二次招標流局

2019年01月18日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

南港機廠公共住宅興建統包工程二度招標，北市府16日開標，因僅1家廠商投標而流標，都發局預計春節前重新再招標，春節後開標。不過，此次招標預算除統包工程73億元，還增列後續擴充經費6.6億元，藍綠議員齊炮轟柯市府巧立名義追加預算，柯文哲信誓旦旦不追加預算豪語再度自打臉。

「南港機廠公宅」基地位於忠孝東路7段，市府原與日勝生合作聯合開發，柯文哲上任後以弊案為由解約，並支付2.4億元前期規畫費給日勝生，都發局去年9月首度招標，公宅興建統包工程預算為73億元，無人投標廢標，11月重新招標，新增「擴充設施」6.6億元預算，作為導入租用式家具經費。

工程難發包 遭疑預算太低

都發局於1月16日開標，雖有1家投標，但受限採購法，須至少3家業者參與，再度流標；都發局表示，既然有廠商投標，代表有意願承攬公宅興建工程，近期將重新上網招標，預計春節後截標。

民進黨議員洪健益指出，公宅一直發包不出去是都發局設定造價預算太低，而且興建過程會一直變更設計，撥款拖拉不乾脆，造成廠商承攬市府工程意願低，市府若要提高預算，應該要跟議會講清楚，不要巧立名目，柯文哲也應為公共工程不追加預算破功向市民道歉。

國民黨議員汪志冰也痛批，過去北藝中心、大巨蛋問題柯文哲都推給前朝，南港機場蓋公宅從頭到尾都在柯任內，柯文哲當初把南港機廠公宅當任內重要政績，現在卻用擴充方式追加預算，財政紀律一再跳票。

導入循環經濟 推租用家具

針對議員質疑市府增加預算蓋公宅，都發局解釋，原興建統包工程73億預算維持不變，擴充的6.6億是配合導入循環經濟，完工後提供租賃式家具，並非追加預算，而是希望公宅提供加值服務，明年會編列預算送進議會爭取議員支持。

(中國時報)