永和大陳社區上梁 年底完工

2019年01月18日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

具指標意義的永和大陳社區單元2都更案，17日舉行上梁典禮，預計今年底完工，除改善原住戶居住環境，也將提供社區活動中心、公共托育及托老中心；而單元1、3、4目前正檢討招商條件，最快上半年再度啟動招商。

提供托育及托老中心

新北市副市長陳純敬表示，永和大陳社區是行政院2006年劃定「推動全國50處政策性都市更新案」其中一處，也是市府相當重視並積極推動的案子，不但在2016年成為50處更新案中第1個動工案子，也是迄今第1個達到工程上梁進度的案子。

城鄉局局長黃一平表示，永和大陳社區更新單元2完工後，將興建3棟的29層鋼骨住宅大樓，規畫687戶住宅單元、15戶店鋪及724部汽車停車位，周邊環境也透過更新後公共開放空間的留設、規畫6公尺寬以上人行步道及配置0.4公頃的綠地空間，改善更新前巷弄狹小及環境擁擠的問題。

陳純敬讚與民互動佳

陳純敬表示，市府在推動本案過程中，與實施者舉辦過大大小小數十場說明會、協調會，與民代、里長及居民持續溝通，為降低居民的疑慮，市府也直接派員進駐當地，面對面瞭解居民需求，持續良好的互動關係，成就本公辦都市更新案。

城鄉局表示，工程將於今年底完工，未來除了改善居住環境，也將提供社區活動中心、公共托育及托老中心，完備當地的生活機能。

單元1、3、4重啟招商

至於先前流標的大陳社區單元1、3、4，都更處長張溫德表示，目前市府正重新檢討都更計畫書，也將由新成立的都更推動小組全力推動，今年中旬前將重啟招商。

(中國時報)