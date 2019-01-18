綠黨團嗆惡霸 藍黨團擬修法

2019年01月18日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市議會日前進行各委員會抽籤編組，選舉推派各組召集人及程序委員會委員，但民進黨只拿下民政委員會1席召集人，程序委員更由國民黨全數包辦，民進黨團認為國民黨不尊重少數、批惡霸，國民黨團17日決定將秉持尊重少數、陽光議會的目的，研議是否修改辦法，展現包容力。

尊重少數 展現包容力

民進黨團昨天決定自行提案修改《新竹市議會程序委員會設置辦法》，並再次呼籲國民黨遵行多數尊重少數、多元意見並陳的優良合議傳統，給小黨合理的發言空間，連署人數達提案標準應可成案，預計18日臨時會中提出審議。

國民黨議會黨團昨天召開記者會，針對日前民進黨團指國民黨在議會各議案審查委員會召集人和程序委員席次，拒絕協商一事說明，黨團書記長張祖琰表示，民進黨事先僅就爭取召集人提出協商，但並未就程序委員席次提出協商，指責有失公允。

未提協商 指責失公允

不過，議長許修睿昨決定，將秉持尊重少數、陽光議會的目的，研議是否修改《新竹市議會程序委員設置辦法》，展現國民黨是有包容力的政黨，並會先以善意對待各黨派，也期待各黨派能以互相尊重回應。

張祖琰表示，其實在各委員會產生前，許修睿原就希望議會各黨派能夠參與，早已考量此屆議會政黨席次結構與上屆大不相同，思考是否調整程序委員會委員組成，希望徵詢各方意見，參考其他縣市設置辦法，再詳研議是否修改程序委員設置辦法。

(中國時報)