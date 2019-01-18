國民黨柯呈枋登記 藍營大咖助陣

2019年01月18日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣立委第一選區補選，國民黨提名的柯呈枋，17日在選區6鄉鎮鄉親後援會簇擁下完成登記，彰化縣長王惠美、前縣長卓伯源和彰化縣議長謝式穀、白鴻森和立委顏寬恒、許淑華等都到場助陣，氣氛熱烈，一起高呼凍蒜。

彰化立委補選登記從14日到18日，民進黨提名前鹿港鎮長黃振彥已完成登記，17日登記還有時代力量提名台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民、房仲業者無黨紀慶堂，楊澤民1月8日才遷戶籍到和美，是否符合資格由中選會審查中。2月25日將抽號次，3月16日投開票。

出身平凡家庭 資歷完整

王惠美當選彰化縣長，空出立委席次，國民黨視為關鍵1席，一定要保住，王惠美呼籲，沒有分裂本錢，大家一起努力，把「這柯」送進立法院。

卓伯源說，柯呈枋出身平凡家庭，爸爸很早往生，靠著苦讀，高考第1名，中央到地方的資歷完整，挺柯是對平凡家庭的鼓勵，努力就可出頭天，挺柯也是對上班族、公務員的肯定，認真就會被看見。

曾任勞工處長 熟悉縣政

46歲柯呈枋擔任勞動部勞動發展署雲嘉南分署長，曾在在陳定南任內擔任法務部最年輕科長，調回彰化縣府擔任過勞工處長、計畫處長和副縣長，輔佐縣政。柯呈枋說，感謝各界支持，未來希望以專業和行動力，在立法院訂定福國利民的法案。

昨日出席還有，民黨中央黨部副祕書長杜建德、彰化縣黨部主委張曼莉、副議長許原龍、伸港鄉長曾煥彰、縣議員柯振杯、施嘉華、6鄉鎮市民代表會正副主席與代表、農漁會三巨頭和村里長等。

(中國時報)