國民黨柯呈枋登記 藍營大咖助陣
彰化縣立委第一選區補選，國民黨提名的柯呈枋，17日在選區6鄉鎮鄉親後援會簇擁下完成登記，彰化縣長王惠美、前縣長卓伯源和彰化縣議長謝式穀、白鴻森和立委顏寬恒、許淑華等都到場助陣，氣氛熱烈，一起高呼凍蒜。
彰化立委補選登記從14日到18日，民進黨提名前鹿港鎮長黃振彥已完成登記，17日登記還有時代力量提名台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民、房仲業者無黨紀慶堂，楊澤民1月8日才遷戶籍到和美，是否符合資格由中選會審查中。2月25日將抽號次，3月16日投開票。
出身平凡家庭 資歷完整
王惠美當選彰化縣長，空出立委席次，國民黨視為關鍵1席，一定要保住，王惠美呼籲，沒有分裂本錢，大家一起努力，把「這柯」送進立法院。
卓伯源說，柯呈枋出身平凡家庭，爸爸很早往生，靠著苦讀，高考第1名，中央到地方的資歷完整，挺柯是對平凡家庭的鼓勵，努力就可出頭天，挺柯也是對上班族、公務員的肯定，認真就會被看見。
曾任勞工處長 熟悉縣政
46歲柯呈枋擔任勞動部勞動發展署雲嘉南分署長，曾在在陳定南任內擔任法務部最年輕科長，調回彰化縣府擔任過勞工處長、計畫處長和副縣長，輔佐縣政。柯呈枋說，感謝各界支持，未來希望以專業和行動力，在立法院訂定福國利民的法案。
昨日出席還有，民黨中央黨部副祕書長杜建德、彰化縣黨部主委張曼莉、副議長許原龍、伸港鄉長曾煥彰、縣議員柯振杯、施嘉華、6鄉鎮市民代表會正副主席與代表、農漁會三巨頭和村里長等。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。