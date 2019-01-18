廚餘堆肥改良土壤 公園試用
雲林縣禁止廚餘養豬，縣內20鄉鎮市家戶廚餘目前統一由公所清潔隊回收，原本計畫焚化為骨粉或堆肥，送給民眾做為土壤改良劑，但恐廚餘的鹽分不明，縣府決定先試用於公園、學校、中央分隔島花木，測試無問題再分送給民眾。
雲林縣每天廚餘量約30至40公噸，20鄉鎮市的家戶廚餘收集後，統一送往虎尾廚餘轉運中心瀝乾再運至南亞堆肥場作成肥料或化製廠燒成骨粉，生廚餘則送往二崙鄉清潔隊脫水發酵。
化製成品送檢 肥料安心用
縣長張麗善表示，南亞堆肥場最近試作各鄉鎮的廚餘變成肥料，發現成品溼度稍偏高，需再加入骨粉攪拌才行。有民眾提醒廚餘鹽分太高，恐不適合當肥料，因此會先試用於公共場所的花木，確定無問題再送給民眾。
按比例調合 挑出合適配方
環保局廢棄物管理科長張誌誠表示，廚餘交給化製廠後，會加入一定比例的副資材進行化製，不是單就廚餘進行化製，化製完後再按一定比例添加有機質肥料，也會把每一批成品送去檢測作成分分析，應該不會有鹽分過高、不利施肥的疑慮。
張誌誠表示，本周會試作廚餘粉與堆肥成品的混合，比例分成1:1、1:3、1:5、1:10、2:1作為對照，選出合適配方版本再包裝。
環保局稱，為確保廚餘肥料可安心使用，校園、公園、社區花木、公共場所、中央分隔島灌木先試用，推估可作為土壤改良。
(中國時報)
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