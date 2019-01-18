首度備詢 韓國瑜拚路平達標
高雄市長韓國瑜17日首度到議會備詢，民進黨團拿出氣球一一戳破，諷刺他政見不實，更揶揄關於路平的承諾也可能跳票；但事實上，韓國瑜認為路平應是市府立即能做的，且副市長李四川已開始深夜視察鋪路工程，以行動表達監督決心。
議員問哪個副市長下台
民進黨團昨聯合質詢，議員李喬如搬出11項韓國瑜競選政見，一一詢問他哪些能達成？哪些無法落實？韓國瑜回答，有些政策是宣誓性，有的落實性非常高，他認為路平、愛情產業鏈沒問題，有些則會比較漫長，也並非高雄市府單一就能決定。
議員林智鴻則詢問韓國瑜，對路平的定義為何？國際糙度指標IRI定義道路平整度有機場跑道、新路面、老舊路面等6個等級，未來高市要到什麼標準？適用道路類別有聯外道路、主要道路、6米巷道等7類，是否都適用路平標準？
韓國瑜並非工程專業，本想請主責的副市長李四川回答，但民進黨議員們拒絕，堅持要市長對路平提出目標，並追問他去年曾說1年內搞定路平，否則有個副市長要下台負責，「請問市長，是哪一位副市長要下台？」一度令韓國瑜說不出話。
李四川允諾工程照SOP
直到下午議員個別質詢時，國民黨議員陳美雅再度問及路平議題，李四川才有機會答詢說明。他表示，將嚴格管制進來的施工材料、品質及強化路基，且要管控管線挖掘，一定要求恢復工程要照著SOP來，不然絕不驗收。
此外，李四川說，這幾天他將找維修廠商來溝通，不希望未來道路沿用過去補丁的方式，而是改為一個街廓到一個街廓刨鋪，也會請交通局、警察局嚴格管制超載車輛，與工廠過磅資料連線稽查。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。