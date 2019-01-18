首度備詢 韓國瑜拚路平達標

2019年01月18日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜17日首度到議會備詢，民進黨團拿出氣球一一戳破，諷刺他政見不實，更揶揄關於路平的承諾也可能跳票；但事實上，韓國瑜認為路平應是市府立即能做的，且副市長李四川已開始深夜視察鋪路工程，以行動表達監督決心。

議員問哪個副市長下台

民進黨團昨聯合質詢，議員李喬如搬出11項韓國瑜競選政見，一一詢問他哪些能達成？哪些無法落實？韓國瑜回答，有些政策是宣誓性，有的落實性非常高，他認為路平、愛情產業鏈沒問題，有些則會比較漫長，也並非高雄市府單一就能決定。

議員林智鴻則詢問韓國瑜，對路平的定義為何？國際糙度指標IRI定義道路平整度有機場跑道、新路面、老舊路面等6個等級，未來高市要到什麼標準？適用道路類別有聯外道路、主要道路、6米巷道等7類，是否都適用路平標準？

韓國瑜並非工程專業，本想請主責的副市長李四川回答，但民進黨議員們拒絕，堅持要市長對路平提出目標，並追問他去年曾說1年內搞定路平，否則有個副市長要下台負責，「請問市長，是哪一位副市長要下台？」一度令韓國瑜說不出話。

李四川允諾工程照SOP

直到下午議員個別質詢時，國民黨議員陳美雅再度問及路平議題，李四川才有機會答詢說明。他表示，將嚴格管制進來的施工材料、品質及強化路基，且要管控管線挖掘，一定要求恢復工程要照著SOP來，不然絕不驗收。

此外，李四川說，這幾天他將找維修廠商來溝通，不希望未來道路沿用過去補丁的方式，而是改為一個街廓到一個街廓刨鋪，也會請交通局、警察局嚴格管制超載車輛，與工廠過磅資料連線稽查。

(中國時報)