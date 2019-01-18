仕招寒夜送暖 讓街友過好年
農曆過年是闔家團圓的日子，許多街友有著不得已的原因，無法和家人相聚，仕招社會福利慈善事業基金會在旺旺志工團支援下，17日凌晨冒著細雨及12度低溫夜訪千餘名街友，讓生活陷入困頓的街友們，備感過節溫暖。
旺旺志工團與台北市社會局社工，從16日深夜開始至17日凌晨，兵分3路由台北車站出發，分別前往北車廣場、華江橋、西門町、艋舺公園和台北橋等地周邊，發放春節慰問禮金，志工除贈送每名社福單位列管的街友禮金500元，也順道關心街友生活需求和身體狀況。
「有你們真好，新年快樂！」長期接受旺旺志工關懷的游姓街友說，領到紅包後，就可以在過年前換件新衣、好好飽餐一頓，感謝社會大眾沒有忘記街友，在寒冬中送暖。
仕招基金會副執行長彭澤惠表示，和旺旺志工一起關懷街友，已經是17年來的傳統，除了給予街友溫暖，也盼協助街友能夠養好身體盡快找到工作，脫離街友行列。
基金會課長周哲仁指出，全台灣目前已經有超過60名街友在基金會的協助與社工輔導下，重新回到社會，每天上街頭販售《中國時報》、《旺報》謀生，有街友甚至把掙到的錢存下來租房。
他說，基金會以飲水思源，反饋社會的出發點，致力公益活動和推動社福事業，從事社會救助、落實老人福利和推展文化工作為宗旨，期許對社會略盡棉薄之力，讓旺旺的關懷與服務理念更加落實。
(中國時報)
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