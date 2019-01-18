勒斃前岳母 男割腕後上吊

2019年01月18日 04:10 中國時報 葉臻 、 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市中壢區40歲男子甘順財，16日凌晨將64歲姜姓前岳母手腳反綁後勒斃，隨後到命案現場5樓水塔旁割腕上吊自殺，警方調查甘男2009年前曾持刀逼小二女童返家「取財」，直到甘妻返家發現後才放人，檢警17日解剖發現姜女身上有刀傷，已採集檢體化驗釐清真正死因。

甘順財是印尼華僑，曾和姜姓死者的二女兒結婚，仍遊手好閒，2009年間因吸毒，誤以為1名小二女童背書包內有現金，竟持刀架住女童脖子恐嚇要殺她，將她帶回住處後用膠帶封住女童嘴巴、電線綑綁雙手，再用戳洞的塑膠袋套住女童頭部，直到妻子返家後發現，才由妻子將女童送回家，女童父親報案後甘男才出面投案，被依強取兒童財物未遂罪判處4年10月徒刑。

警方調查，甘順財和姜姓死者的二女兒育有1女，2人10多年前離婚後，女兒都由在工廠上班的前妻照顧。被勒斃的姜姓前岳母與丈夫和大女兒同住中壢一棟4樓透天厝，15日2人都上晚班，家裡只剩姜姓前岳母在家。

甘男15日凌晨先到前岳母住家附近徘徊，並到附近一家超商購物，隨後進入岳母家，當時有鄰居聽到屋內傳來激烈爭吵聲，不排除是甘男和岳母起口角後失手勒斃前岳母，檢警也在岳母身上發現有刀傷和被毆打的痕跡，甘男則有割腕和上吊跡象，已採集2人檢體送驗，釐清真正死因。

警方調查，岳母家門鎖並沒有破壞痕跡，應是不疑有他、開門讓他進入，甘男還自備換洗衣物到現場在犯案後替換，研判甘男是預謀殺人，行凶後還用棉被將岳母屍體蓋住，原本打算逃跑，但最後知道走投無路才畏罪自殺，現場也發現他遺留的黑色長褲，並從內起出皮夾一只和證件一張以及行凶前的購物發票，但未發現遺書，詳細原因仍待釐清。

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(中國時報)