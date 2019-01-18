朝馬—麥寮國道客運 23日上路

2019年01月18日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

為方便民眾來往台中、雲林等地，台中區監理所根據民眾的反映，製作出旅運需求資料，並規畫台中朝馬經彰化大城、抵達雲林麥寮的國道客運新路線，將於23日啟航，通車起前3天並推出免費乘車優惠。此外，為方便民眾春節期間到武陵賞櫻，監理所也推出交通運輸措施。

台中區監理所指出，台中朝馬到彰化大城、雲林麥寮，因長期沒有客運服務路線，經常有民眾反映、希望開闢往返台中、雲林麥寮的客運路線，經與相關單位研議後，確定由統聯、員林客運取得路線聯營權，並於23日啟航。

此路線規畫從朝馬出發、上台74線後銜接國道3號、1號，沿途並停靠溪湖、二林、大城、麥寮。台中區監理所表示，營運初期預計每天往返10個班次，未來會視營運情況調整，而為嘉惠民眾，23日啟航至25日、連續3天，將推出免費搭乘優惠，盼吸引更多民眾利用。

此外，今年武陵櫻花季預計2月7日展開、持續到27日，避免大量賞花民眾湧入、影響山區交通，台中區監理所長劉英標指出，特別規畫場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場及公共運輸接駁4大交通疏運措施，建議前往賞櫻的民眾選擇搭乘接駁車，減少塞車、停車困擾。

(中國時報)