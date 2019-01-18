嘉縣降房屋稅 陳福成喊砍50％

2019年01月18日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣長翁章梁16日宣布嘉義縣房屋稅降20％，待6月不動產評價委員會通過，7月開始實施。長期關注房屋稅議題的無黨籍議員陳福成卻認為，調漲時平均漲幅為81％，這次應降50％，縣府財稅局長蕭俊明解釋，嘉義縣2016年調漲時已32年沒漲過房屋稅，兩者比較基準不同，此次降幅則是以家戶可支配所得為基準，符合嘉義縣的狀況。

陳福成指出，去年在議會定期會時就提案，請縣府於2019年召開不動產評價委員會時，研議逐年調降房屋標準單價並溯及既往退還溢收稅款，以減輕百姓生活負擔。當時的縣長張花冠也同意，並在去年8月17日簽准調降房屋稅，並送至雲嘉嘉平台討論，當時降幅未定。

陳福成說，農民收入少，買地蓋房還要繳近1倍的稅，因此當時有此提案，希望政府體恤人民，並建議調降50％「才能讓人民有感」。

蕭俊明強調，2016年調漲前，嘉義縣已32年沒漲過房屋稅，若以1984年相比，實際降幅為55.2％，而若照議員陳福成所提的50％則低於1984年舊單價，明顯不合理，蕭也解釋，這次調降的幅度是依行政院主計處重要經濟生活指標－家戶可支配所得為參考，本次調降20％後，單價位居全國第18，與家戶可支配所得排名相符，並非毫無依據的決策。

至於是否退還溢收稅款，蕭俊明表示，因當時調高單價是由2016年不動產評價委員會所作成的評定決議，具法效性，稽徵機關應受其拘束，非屬政府機關錯誤或適用法令錯誤，無法辦理退稅。

(中國時報)