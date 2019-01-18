韓團隊 甩天坑故鄉惡名

2019年01月18日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

去年連日豪雨炸出高雄5000個坑洞，民眾連條安全回家的路也盼不到，道路滿目瘡痍；市長韓國瑜上任首重路平，為減少道路坑洞發生，加強施工品質，預計3月底前可完成85萬平方公尺路面改善，目前已完成多數路段，強力洗刷「天坑故鄉」惡名，讓犁田受傷、爆胎意外不再頻傳。

法務部廉政署調查發現，豪雨雖是「天坑」成因之一，但高市部分道路地下涵管老舊、多處路段已逾6年未曾全面刨鋪，超過使用年限，調查顯示高市部分道路又老又舊品質堪慮；韓國瑜要市府工務團隊嚴格把關品質，並吸收各方專家意見，徹底治本又治標。

高市道路長度約12814公里，總面積約8887萬平方公尺，工務局指出，範圍寬廣幅員遼闊，道路維修必須每天不斷進行；高市主要的東西向幹道，串連市中心及高雄交流道，每天車流繁重。

工務局說，施工時為減低交通衝擊，全線夜間施工，施工過程中採全程影像監控，以利即時掌握施工現場狀況，完工後落實養護，以確保道路使用年限及品質。

副市長李四川認為推動路平務必作好橫向聯繫，由道路挖掘管理中心事前整合管線單位孔蓋下地，加強查核管挖施工品質，解決因孔蓋及管挖回填不實造成的路面不平。

「道路平不平，騎士、駕駛最清楚！」黃姓騎士說，每天都要騎車經自由一路通勤上下班，以前為了路面坑洞左閃右躲，騎車過程險象環生，如今，新刨鋪的道路，騎起來就只有平順可形容。返家必經仁雄路的陳姓民眾也感到回家的路變得平穩好走，直言韓團隊效率好，還有網友笑說，「路變平了，好不習慣」。

(中國時報)