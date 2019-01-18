跨科調動僅訓練5天 聯醫工會怒吼

2019年01月18日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市立聯合醫院企業工會17日早上前往台北市政府抗議，醫院為了節省成本，枉顧病人安全，強制要求不同分科的護理師跨科調動，但只給5天培訓時間，「等同將病人交給一張白紙照顧，護病雙方都暴露在高風險下」，質疑院方為了節省人事成本，罔顧病人安全。北市聯醫則強調僅有5天訓練是工會誤解。

聯醫工會理事長蔡旻璋表示，院方去年12月突然宣布內、外科加護病房合併，過渡期間僅安排5天訓練期，讓護理人員自由選擇是否參加課程，延後下班又不得提報加班，有護理師接受葉克膜訓練5天，但上課期間沒有實際操作到任何一台葉克膜，受訓效果可想而知。

聯醫工會提出3項訴求，首先是訂定支援（合併）前，合理的訓練標準與時間，第二是未完成完整訓練前，禁止跨科照護病人，最後則是要求台北市衛生局應清查各單位實際配置人力是否足夠。

台北市立聯合醫院醫務長蔡景耀回應，內外科加護病房的護理人員，原本就已取得執照，並完成200小時培訓，受訓內容已經包含內科、外科、婦科、兒科和急診等項目，因此護理師應已具備相關知能，僅有5天訓練是誤解；衛生局則表示，「會盡快清查人力的部分，並給予回應。」

(中國時報)