通報機制繁瑣 怎麼搶救虐兒
中國時報
羅浚濱／竹縣報導
國內不時發生駭人聽聞的兒虐案，被虐幼童不是重傷就是死亡，未能及時防患未然，新竹地檢署發現社福部訂定的通報機制要填寫繁瑣資料，常讓醫師和發現人卻步，檢方也很難發現禁絕加害人反覆兒虐的暴行，研擬由醫師主動通報疑似兒虐案給檢方的流程，期能真正防患未然。
新竹地檢署針對6歲以下完全沒有自主能力的幼童，研擬由醫院直接向檢方通報疑似虐童案的流程，認為在檢察官第一時間介入下，應可及時嚇阻及禁絕加害人反覆兒虐，將邀集相關單位開會達成共識後，在新竹地區實施簡化的通報機制。
主任檢察官林奕文指出，兒虐案加害人大致可分兩部分，一是保母和幼兒園老師，通常父母親發現會主動報案，二是父母親等親友，在幼童被虐受傷送醫，由醫師發現疑似兒虐，依機制向縣市政府家暴中心通報。
用電話通報疑似兒虐證跡要非常明顯，社會處才會派社工前來評估，上網填通報表繁瑣，通報人要填具個人資料，更要有被通報者和疑似加害人的詳細資料。
「醫師哪有時間填通報表，更何況是一般民眾！」林奕文說，填兩頁通報表至少要花20分鐘，很多項目並非通報人可獲知，醫師儘管發現疑似受虐，也不想花時間去通報，更有通報表被指資料不全遭退回的情形。
林奕文更指出，醫師和社工對疑似兒虐案的認知常會有落差，社工多會採信「孩子是自己撞傷」等說法，不會通報給警方，未能即時發現加害人可能會反覆兒虐行為，到事態嚴重通報，幼童早已非死即重傷。
(中國時報)
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