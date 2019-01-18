自學連結公益 仁和國小捐書箱
另類結業式！雲林大埤鄉仁和國小自學成就公益，學生透過自主學習累積點數，台灣三星公司據以贊助善款，孩子達成3萬點目標，17日把善款捐給台灣閱讀文化基金會購置愛的書庫書箱，讓夢想能更久遠，也為結業式畫下真善美的句點。
台灣三星電子公司為該校建置一間智慧教室，並支持「智慧寶可夢之人間真善美」公益計畫，鼓勵學生自學，並透過公益的具體行動，感受實踐為社會帶來的正向力量。
校長洪千惠指出，老師規畫了語文成語佳句背誦、短文寫作、英語單字背誦、基礎會話、朗讀繪本、數學等學習任務，鼓勵學生課餘持續自學，當自主學習護照點數累積到一定程度經老師認證，就能獲1張貼紙貼在「貓頭鷹撲滿」看板上。
全校53名學生各自努力，共同達成3萬點目標，獲捐3萬元，並公開討論與投票，最後決定捐給台灣閱讀基金會購買書箱，昨日透過視訊捐贈，基金會副執行長李曉雯強調，每個孩子都是未來改變世界的希望，仁和小朋友以自學成就公益，展現出人間真善美。
小二劉丹青很喜歡看書、背沒看過的佳句，沒想到能同時幫助人，大有公益廣告詞「順手捐發票，救救植物人」的感覺，希望有機會繼續做好事。
小六張耀云知道自己努力可以幫助更多人，很認真累積點數，深覺時間不夠用，幸好大家都很認真一起完成任務，讓他領悟團結力量大。
(中國時報)
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