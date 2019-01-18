陳炳甫拚補選 韓流北上助攻

2019年01月18日 04:10 中國時報 張立勳 、 張潼 、 林宏聰 ／台北報導 ／台北報導

北市立委補選超級星期天！高雄市長韓國瑜確定北上為國民黨候選人陳炳甫站台，將強碰「柯家軍」候選人陳思宇，形成另類「柯韓對決」局面，民進黨也正在規畫邀請前後任行政院長賴清德、蘇貞昌同台，力挺候選人何志偉，一旦成行，這場立委補選將演變成2020總統大選前哨戰。

外界關注韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕能夠「三子連線」合體為陳炳甫造勢，陳炳甫17日表示，黨中央20日下午3時至5時，在百齡國小舉辦選前唯一一場團結造勢大會，確定韓、盧會出席活動，至於侯友宜，因當天安排地方活動，還要視活動結束前趕不趕得上。

陳炳甫說，選舉最後階段，預料台北市長柯文哲將營造「支持陳思宇就是支持柯文哲」氛圍，且柯民兵很可怕，有別於國民兩黨正規陸軍組織戰，年輕人可為了1碗拉麵排2個鐘頭，「我們這邊哪有可能？」提醒支持者不能小看柯家軍。

被問到韓國瑜北上恐激化「柯粉」，陳炳甫評估，多少會激出柯粉，確實是兩面刃，就像韓星來台開演唱會，各粉絲團會較勁人氣。

何志偉昨早由北市議員吳沛憶、鍾佩玲和新北市議員戴瑋姍組成的「正妹助選團」陪同，前往士林市場拜票，面對「韓流」助攻陳炳甫，何志偉說，他主打政績和政見牌，過去8年擔任議員期間，交出紮實的成績單，不定期開直播告訴網友政績，是有空戰又很接地氣的「天地合一」。

陳思宇昨則拋出兒少、教育政見，但她也不忘暗酸對手，原本很希望3人坐下來說明自己的政見，但「別人不做，思宇會繼續做」，雖沒有造勢大會，還是會用政策說明會向民眾報告理念，此外，她也宣布，由於日前志工遭攻擊，避免再發生危險，只好忍痛取消募款餐會。

(中國時報)