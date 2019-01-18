淨灘檢舉汙染 2水環境巡守隊獲獎

2019年01月18日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市環保局對桃園市水環境巡守隊、海洋環保艦隊進行評比，中壢區愛鄉土水巡隊及大溪區月眉社區水巡隊在水質監測、生態保育有優秀表現，獲頒最高榮譽的「守護獎」。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市是全國水環境巡守業務最多的縣市，水環境巡守隊有60隊，總人數有2336人。海洋方面還成立11隊海岸巡護隊，外海部分還有67隊海洋環保艦隊。

環保局長沈志修說，河川巡守隊表現優秀，包含淨溪淨灘、水質監測、生態保育、教育宣導，還協助暗管及河川汙染案件通報查緝，堪稱環局另一雙眼睛。

透過評比，中壢區愛鄉土水環境巡守隊和大溪區月眉社區水環境巡守隊，獲得最高獎項的「守護獎」。鄭文燦指出，除民間外，桃園越來越多企業投入守護水環境，如日月光文教基金會認養河川，也推動在大科崁溪人工溼地增設綠美化改善設施、南崁溪人工溼地增設馬達自轉式景觀水車。

(中國時報)