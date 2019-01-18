電視政見會 王義川、沈智慧辯到場外

2019年01月18日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市第5選區立委補選17日舉辦候選人電視政見發表會錄影，民進黨候選人王義川強調，要讓青壯世代接棒，打破家族政治。藍營候選人沈智慧則表示，要用選票制衡民進黨，阻止蔡英文的倒行逆施。

中市立委補選候選人公辦電視政見發表會錄影，4名候選人均有20分鐘發表選舉政見；首先由無黨籍邱于珊登場，接著依序由聯合黨林忠勝、國民黨沈智慧、民進黨王義川發表政見。

王義川闡述交通建設政見，包括爭取捷運綠線延伸大坑、守護山手線、捷運藍線與機場捷運、串聯大台中三環公路網、持續推動低碳交通等。助學安親方面，主張教育部補助安親班費用，減輕家庭負擔、爭取學貸延後10年，給青年更多打拼機會。

沈智慧則說，蔡英文帶領執政的政府破壞文官體制，製造黑機關，距離民意遙遠，並非以人民福祉為目的，而是以選舉、親信利益為考量，用選票制衡民進黨，才能阻止蔡英文倒行逆施。她將向中央增取經費，協助北屯國民運動中心、大巨蛋興建，打造大坑經濟觀光帶、解決大坑缺水問題。

政見會後沈智慧指出，將抱持制衡的力量到立法院，作台中市長盧秀燕在中央的助攻手，施行台中拚經濟計畫。王義川說，可惜這次不是電視辯論會，無法交鋒，向選民訴求讓61年次青壯世代接棒、打破家族地方政治，讓土木工程專業來服務。

(中國時報)