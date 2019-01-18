年貨大街19日開跑 周邊停車喊漲
春節將至，各商圈年貨大街19日起開跑，因應採買年貨停車需求，北市交通局17日宣布，1月19日至2月3日年貨大街、商圈周邊12處停車場調整收費，每小時漲幅20至30元。此外，交通局分析交通流量發現，春節前2周環河快速道路南向桂林至和平段、市民大道復興至敦化段等17處路段易壅塞，將機動實施交通管制及調整號誌秒數。
隨著各商圈年貨大街19日起開賣，華陰街、迪化街、寧夏商圈、湖批發市場等年貨採買集散地，預估會湧現較多車流及人潮，除將視車流狀況調整交通號誌等候秒數，也會機動實施交通號誌。
因應年貨大街採買民眾停車需求，為提高周邊停車場周轉率，19日至2月3日調整8處費率，包括迪化街周邊路外停車場（大稻埕、朝陽公園、塔城公園）假日費率調整為每小時60元，非假日每小時40元；淡水河3號及5號堤外停車場假日每小時50元、非假日每小時40元等。
此外，信義商圈百貨周邊4處停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、忠信公園），1月26、27日及2月2、3、4日上午10時至晚上8時，費率統一調漲為每小時60元。
(中國時報)
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