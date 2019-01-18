廢鋼索再利用 打造如意生命苗栗
苗栗縣政府第一辦公大樓2014年完工啟用迄今，首件公共藝術「如意生命苗栗」17日安裝，預定月底完工揭幕，它是縣籍木雕大師康木祥的創作，材料取自台北101大樓退役的電梯鋼索。文化觀光局表示，預定5、6月間，再增添另位國際大師朱銘的「人間系列」作品。
至於外界質疑縣府財政窘困，卻花費上千萬預算購置公共藝術的疑慮，縣府文化觀光局強調，全案依公共藝術設置辦法規範執行，逾1200萬的預算是在興建大樓工程時就已保留，並未增加縣府預算。
首件公共藝術是康木祥「如意生命苗栗」的創作，17日以吊車裝置在縣府第一辦公大樓廣場，高約3公尺、寬約2公尺，預算500多萬元，康木祥也到場指導裝置位置和角度。另外，朱銘「人間系列」作品，則預定5、6月間安裝在第一辦公大樓1樓大廳，兩相輝映，更添藝術氣息。
康木祥表示，公共藝術已在世界各國推行，苗栗並非文化沙漠，向來藝文蓬勃發展，多元的公共藝術就從縣府出發，這件作品是取材自退役鋼索，象徵循環經濟與環保概念，而鋼索更代表縣政府緊密與18鄉鎮市連結在一起，合力營造幸福宜居城市。
(中國時報)
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