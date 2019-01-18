歌劇院結合8場館 打造藝文產業鏈
台中國家歌劇院締結中部5縣市的8場館資源，將推動中部劇場平台計畫，聯手打造中區藝文產業鏈。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗17日表示，首要任務為打造中部劇場人才庫，歌劇院提供專業培訓，協助夥伴場館進行劇場維修保養與後台管理，並建立劇場人員交流平台，分享場館資源，攜手「把餅做大」。
台中國家歌劇院與中部5縣市8場館締結，啟動「中部劇場平台計畫」，包括新竹市文化局演藝廳、苗北藝文中心、中市港區藝術中心、中市葫蘆墩文化中心、中市屯區藝文中心、中市大墩文化中心（中山堂）、員林演藝廳及南投縣政府文化局演藝廳等場館代表與會。
邱瑗表示，國家歌劇院承擔起以劇場帶動表演藝術產業鏈，邀集中彰投苗竹等展場組成小聯盟，共同強化藝文產業鏈，串聯上游的劇場技術及藝術行政等專業人員培育、中游的表演藝術團隊養成及下游的文化表演藝術市場。透過平台，舉辦展演及工作坊等活動，成為藝文創作者的培養皿。
邱瑗說，中部劇場平台的任務，包括設立NTT學苑培訓劇場管理及維修保養等專業人才，到各場館實際操練及分享；建立場館交流營運經驗平台；建構節目巡演模式，由國家歌劇院承擔基礎節目製作，依各場館地方特色及屬性推展到各場館等。
(中國時報)
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