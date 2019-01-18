陳情雲林縣府 臉書嘛ㄟ通
雲林縣長張麗善17日舉行記者會宣布，民眾若有任何陳情與建議，也可用臉書通報，縣長、副縣長、局處首長的fb都可留言，小編彙整交給各相關局處，4小時內回應。
張麗善表示，網路無遠佛屆，縣府團隊應該要善用網路系統，臉書在台灣擁有超過1800萬用戶，可說是最貼近民眾生活的社群軟體，民眾在政府機關臉書留言建議已是常見的風氣，為讓民眾的問題能即時受到重視，臉書通報作法17日啟動。
她說，未來臉書上的留言，透過小編匯整分門別類，上班時間內4個小時內就能夠回應民眾的問題，每一個縣政府團隊的成員都是縣長的分身。
張麗善說，除非不太合情理、太無理取鬧，否則不至於刪文、封鎖、剔除， 至於情緒發言，也會視情況判斷是否需要派人溝通，縣府人員應該有能力洞悉發言人的動機。
縣府表示，以後對縣政有任何建言除了電子信箱、書面陳情、1999便民專線陳情、聯合服務中心等管道之外，還可在縣長張麗善、副縣長謝淑亞臉書提出問題，臉書小編擔任問題蒐集工作，彙整後發布至業務單位副主管群組，逐案由各相關負責單位處理後提出回應，小編再貼上臉書。
對此作法，多數民眾覺得有創意、很貼心；公務員則認為，上班時間內能處理是好的，但不希望下班時間也被干擾。
(中國時報)
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