高科大林栢村 沖壓模具技術世界第一

2019年01月18日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

教育部第一屆國家產學大師獎於臺北舉行頒獎典禮，全國僅三人獲此殊榮；高科大第一校區工學院院長林栢村以沖壓模具、機械設計、車輛工程等領域見長，其研發技術曾締造多項國內第一、世界第一，獲獎實至名歸。

林栢村的學術強項在沖壓模具技術，曾建構世界第一套「連續沖壓模具自動設計系統」，將工時從32小時以上，縮短到5小時以內，品質亦維持一致，該系統也讓他獲2項發明專利、發表4篇SCI期刊、與3家公司產學合作，成績斐然。

另外，林栢村首創微凸脊沖頭的「精微沖壓成形」技術，分散成形的力量，大幅降低板金胚料成形的變薄率，此技術迄今仍獨步全球，拿到2013年烏克蘭發明展金牌獎，中華民國、大陸及美國等國發明專利共6件，並與3家公司產學合作。

林栢村的大大小小產學合作案幾乎都有學生參與，他也希望能夠藉由各種產學合作案，為學生量身打造最好的實習場域。

未來，林栢村將致力大型汽車板金模具試模中心，配合政府的「國機國造」計畫，在教育部技職司補助下，建置航太零組件製造類生產線場域，並持續推動伺服沖壓技術研發與推廣。

(中國時報)